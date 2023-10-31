英國出現新一波針對國內石油及天然氣政策的示威行動，警方今天在倫敦逮捕62名氣候行動主義者，因為他們以「慢速遊行」的方式擾亂交通。

法新社報導，這群來自環保團體「攔住石油」（Just Stop Oil）的抗議人士在國會廣場（Parliament Square）周圍道路上緩慢步行約10分鐘，隨後遭倫敦都會區警察局逮捕。

🚨 65 PEOPLE MARCHING NOW TO DEMAND AN END TO NEW OIL AND GAS



🦺 Ordinary people are in the road at Parliament Square, calling out our government's genocidal policy of new fossil fuels.



💀 We will not stop. Sign up to march together at https://t.co/7BzUVS02dZ pic.twitter.com/woLRMxcoxi — Just Stop Oil (@JustStop_Oil) October 30, 2023

警方透過前身為推特（Twitter）的社群媒體X發布聲明表示：「員警逮捕了在國會廣場道路上的62名『攔住石油』運動人士。」

🟠Watch: Met Police take 40 minutes to remove Just Stop Oil activists from Parliament Square.



Read more here👇https://t.co/YJsiK7egYo pic.twitter.com/Jp5NRPsBuA — The Telegraph (@Telegraph) October 30, 2023

2022年初成立的「攔住石油」希望結束北海新的石油及天然氣探勘行動。

「攔住石油」發起多次旨在擾亂活動、機構或日常生活各方面的抗議行動，造成數以千計成員遭逮捕，上百人入獄。

「攔住石油」在最新的示威階段承諾，接下來3週要在倫敦以「前所未見的規模」緩步遊行。

發言人透過聲明表示：「『攔住石油』支持者今天和每一天都願意緩步遊行到被逮捕的地步，直到警方採取行動追究真正的罪犯，也就是助長新石油和天然氣的人。」

與此同時，英國政府宣布將在北海發放27張新的石油和天然氣許可證，這些地區是為了促進能源安全而被列入優先考量。

氣候運動人士說，此舉不會對高額能源費用有任何影響，但會為「極度富有的企業」製造更多利潤。

英國「綠色和平組織」（Greenpeace）氣候運動人士伊凡斯（Philip Evans）說：「英國選民想要更溫暖的住家、更廉價的能源費用，以及一個不怕承擔氣候危機的政府。」

伊凡斯指責英國首相蘇納克（Rishi Sunak）忽視這樣的現實，反而選擇「發放化石燃料許可證來迎合企業利益」。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1121031