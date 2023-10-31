桃園市長張善政上任10個多月，他直呼日子不是以天在過，而是以周在過，團隊上任以來解決桃園捷運的問題，宣布北段2026年將率先公車，還發現前市府有多件工程出問題，已經對其開罰裁處，另外也再次宣布明年將加入智慧城鄉發展委員會及婦幼局。

張善政說，不知不覺已經過了10個月，每天工作很繁忙，雖然以前當過行政院長，但行政院長並非民選，不需要與地方士紳、基層做太多交流，都可以在7、8點回到家，現在很困難，因此對太太相當抱歉，更甜蜜的說等卸任會好好彌補她。

張善政盤點，鄭文燦任內共有3.5件工程出問題，包括平鎮停車場坍塌壓死人、楊梅區公所上浮、竹圍漁港設施毀壞，還有八德國民運動中心天花板掉落，前市府8年的時間辦了很多開工典禮，導致公務員工作繁忙，難怪工程品質不佳，但這些不能怪公務員，責任應該是在政務官身上，出問題的工程都有開罰，嚴重者不能再與政府合作，會以民眾的安全為優先。

張善政說，自己上任後決定要把資科局和研考會合併改為智慧城鄉發展委員會，如果只停留在局的層級，沒有權力可以協調其他局處，而科技最需要與其他局處配合，為此才決議從局層級提升至會層級，這不是裁撤，是一加一大於二，能替桃園未來智慧科技打下基礎，而明年元旦起會有2個新單位加入，將會加入智慧城鄉發展委員會及婦幼局。

中華職棒樂天桃猿昨以7比1打敗統一獅，將與味全龍隊進行冠軍賽對決，前桃園市長鄭文燦出席球賽時曾被樂天女孩啦啦隊「抬棺」扛起慶祝，桃園市長張善政被問及是否也要效仿？張善政嚇得直呼，我覺得很有問題、要先請示太太、先不要等語。此外主持人還問及前市長鄭文燦遭爆料常去「天上人間」，張善政笑說，那我不懂，對我來說是不同世界。