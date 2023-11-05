中職「台灣大賽」G2繼續在天母進行，輸掉首戰的樂天桃猿在打線上做出調整，原本的開路先鋒林立改打第2棒，第1棒交給陳晨威；味全龍則把捕手棒次往後調，蔣少宏打第8棒。

林立在季後挑戰賽3場先發12打數僅1安，昨天續扛開路先鋒6打數盡墨，今天棒次做出調整。被問到林立在季後賽碰上的低潮，桃猿總教練曾豪駒認為，其實他有幾次的打擊品質都很不錯，只是剛好都打到守備的地方，「他是成熟的選手，一定能調整好。」

先拿下首戰勝利的龍隊先發9人都相同，只有讓蹲滿14局的捕手蔣少宏棒次往後調整，游擊手張政禹改打第6棒、第7棒林孝程、第8棒蔣少宏。

味全龍先發打序：

第1棒：拿莫・伊漾（一壘）

第2棒：吉力吉撈・鞏冠（指定打擊）

第3棒：郭天信（中外野）

第4棒：劉基鴻（三壘）

第5棒：李凱威（二壘）

第6棒：張政禹（游擊）

第7棒：林孝程（左外野）

第8棒：蔣少宏（捕手）

第9棒：冉承霖（右外野）

先發投手：布里悍

樂天桃猿先發打序：

第1棒：陳晨威（中外野）

第2棒：林立（二壘）

第3棒：梁家榮（三壘）

第4棒：廖健富（指定打擊）

第5棒：陳俊秀（一壘）

第6棒：林承飛（游擊）

第7棒：朱育賢（左外野）

第8棒：成晉（右外野）

第9棒：嚴宏鈞（捕手）

先發投手：黃子鵬