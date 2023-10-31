陽明交通大學生物科技學系教授趙瑞益帶領研究團隊，近期發現自噬作用接受器SQSTM1分子在奈米藥物運送及治療癌症療效中扮演關鍵因子，可作為奈米藥物運送與癌症治療的重要標靶。（陽明交大提供／李侑珊台北傳真）

陽明交通大學生物科技學系教授趙瑞益帶領研究團隊，近期發現自噬作用接受器SQSTM1分子在奈米藥物運送及治療癌症療效中扮演關鍵因子，尤其在臨床肺癌、乳癌、大腸癌和胰臟癌病人的癌細胞會大量表現，讓SQSTM1可作為奈米藥物運送與癌症治療的重要標靶。這項研究成果獲刊登在國際著名學術期刊《ACS Nano》。

奈米藥物療法被視為潛在治療癌症的突破點，而SQSTM1蛋白為奈米自噬關鍵分子，調控奈米顆粒及奈米藥物在細胞內的運送、分解與代謝，進而影響藥物療效。

趙瑞益表示，研究團隊在奈米自噬的機制中，找到白蛋白奈米藥物在癌細胞作用的關鍵分子SQSTM1，在奈米藥物運送及癌症療效中扮演關鍵因子，可促進奈米藥物釋放與發揮抗癌活性。這一重要研究發現提供奈米白蛋白藥物運送及治療癌症的基礎，也為科學領域開闢奈米自噬在癌症研究和創新療法。而白蛋白是血清中含量最豐富的蛋白質，具有低致免疫性，可應用於臨床病人，臨床上可用於治療非小細胞肺癌、乳癌與胰臟癌，每年有10億美元左右的醫藥使用。

趙瑞益提到，研究中發現SQSTM1的蛋白區域與磷酸化，在奈米顆粒小體的形成和奈米自噬過程中扮演關鍵因子。此外，研究團隊也發現SQSTM1在臨床肺癌、乳癌、大腸癌和胰臟癌病人的癌細胞會大量表現，使得SQSTM1可作為奈米藥物運送與癌症治療的重要標靶。

趙瑞益指出，研究奈米自噬的分子機轉及標靶分子，有助於暸解臨床奈米白蛋白藥物的作用，進一步改善奈米藥物的療效，並對於開發克服抗藥性的新藥具有重要突破，也提供其他疾病治療的新策略。

陽明交大表示，這項研究受到國科會計畫、教育部高等教育深耕計畫、陽明交大智慧型藥物與智能生物裝置研究中心的長期支持。目前趙瑞益研究團隊持續研發新型奈米白蛋白紫杉醇藥物，發現比臨床使用的奈米白蛋白紫杉醇對癌細胞有效，研究成果期望為臨床癌症病人的治療帶來貢獻。

陽明交大指出，參與這項研究的團隊成員，包含主持計畫的趙瑞益教授，作者包括第一作者生物科技學系林育瑋博士與共同作者林子婷碩士、陳建宏博士後、王若昕博士生等，以及分子醫學與生物工程研究所鄒協成副教授、材料科學與工程學系林欣杰教授所組成的研究團隊共同參與。