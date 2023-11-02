大陸央視的主持人向來對外展現專業、自信形象，今年爆發央視主持人離職潮，多位女主持人選擇從央視「畢業」，未來職涯將轉換跑道，近日傳出央視女主持人王靜罹癌病逝，享年46歲，告別式上許多同事、友人前來送別，王靜70多歲的老母親悲痛欲絕，令外界惋惜。

根據陸媒資深媒體人杜恩湖在《今日頭條》報導，出身於海政文工團的央視女主持人王靜罹患癌症，經醫治後無效去世，死於2023年10月28日，家屬10月30日在北京八寶山舉行追悼會，現場有許多同事、好友等人送上的花圈，前央視主持人劉芳菲、瞿弦和等主持人都送花圈致意，也到告別現場送王靜最後一程，前來致哀的還有著名歌唱家霍勇、賀春梅。

王靜母親鍾曉嵐已70多歲，經歷白髮人送黑髮人，她淚流滿面，令旁人深感痛心，王靜母親透露女兒身體一向很好，今年3月突發現罹患癌症，半年來母親和弟弟到處找醫生、專家，試圖對抗癌症，但癌細胞擴散太快，最後還是醫治無效病逝。

同為央視主持的劉芳菲發文哀悼：「王靜，從《香江明月夜》中秋晚會並肩主持到今天，匆匆十餘年。期間我們曾多次合作，生活中也不時見面，妳永遠大方得體、笑意盈盈。」，提到王靜時常到部隊慰問主持，也曾多次代表官方演出，對朋友真心相待，今年春天得知王靜重病，劉芳菲流淚打電話反被王靜安慰，沒想到這麼快就要沉痛送別好友，不過該貼文目前似乎已經隱藏或刪除。