天后那英過去是多屆《中國好聲音》導師，隨著李玟生前錄音檔流出，她遭《好聲音》霸凌一事也鬧得沸沸揚揚，許多人因此將矛頭指向那英，為此那英緊急取消了兩場演出，還傳出她被當局調查，但未獲證實。近日，那英所參與的綜藝節目照常播出，更有傳言指那英受邀參加央視中秋晚會獻唱，看來似乎已經沒事了。

李玟今年7月驟逝，但由於她多段錄音檔外流，才讓外界發現她去年和《好聲音》不合的傳聞全是真的，李玟更指控製作單位不顧她腿傷，刻意陷害她一個人站在台上表演，無人攙扶，最後導致她錄影時摔傷，總總指控使電視台不得不暫時停播《好聲音》，還有傳言指那英和親姊姊那辛一個當導師、一個當製作人，兩人張牙舞爪欺負許多人。

對此，那辛在朋友圈駁斥此事，表示消息上了熱搜使她電話被打爆，她並非燦星娛樂的老闆，也早就離開該節目，她表示自己只是普通人，沒有那麼厲害的背景，「有人打著我的旗號幹不道德的事，我只是個平常人，沒有那麼翻手為雲副手為雨的能量」，也沒逼選手簽約，虧網友「想像力豐富」。

而那英最近參加節目《樂隊的夏天》，上周仍如期播出，近日有網友爆料：「說是今年央視中秋晚會演出名單中有那英，這資訊量太大了」，其他網友回：「被罵得這麼慘，還能露面。說明央視已經脫離群眾了」、「感覺很多人要把電視機都要砸了」、「那英的女高音還不錯」、「你不說，我都忘了還有中秋晚會這節目」。