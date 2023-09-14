天后「CoCo」李玟今年7月驟逝，上月家屬為她舉行告別式後，二姊李思林也暫時消失在螢光幕前，12日李思林帶大姊李秋林、84歲母親出席公益活動，聽聞害慘妹妹的節目《中國好聲音》停播，李思林並未露出喜悅之情，僅表示沒注意到這件事，也無法代妹妹回應此事。

李玟過世後，因數段錄音檔流出，去年她上《中國好聲音》當導師卻慘遭霸凌等不公平待遇曝光，其中錄影時她摔倒，腳傷因此變嚴重，種種不幸遭遇釀成了李玟想不開的悲劇。對此，據《香港01》報導，李思林近日在李玟告別式後首度出席活動，被問《好聲音》停播是否算是對妹妹的死有個「交代」？她回應先前沒有聽李玟說到這件事，她也不方便替妹妹回答。

李玟二姊李思林（左圖左）表示，母親很難走出失去女兒的傷痛。（圖／中時資料照片）

李思林說，因為母親已經80多歲，對李玟的過世、白髮人送黑髮人很難放下，只能多鼓勵媽媽走出家門，才帶母親參加公益活動，中秋節將至，李思林直言因為家裡少了個人，沒有團圓的感覺，因此不想過節，想把心力花在更有意義的事，因為這是李玟教她的。

至於李玟的骨灰將在哪裡安置？先前傳出李家人曾回到老家武漢，因此傳出可能會讓李玟落葉歸根，在家鄉安葬，李思林表示母親是民主的人，會交給媽媽決定這件事。而對於霸凌李玟爭議，浙江衛視上月發聲明指出：「鑑於對觀眾和網友反映的《中國好聲音》節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。」至今還沒公開何時會復播或調查結果。

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