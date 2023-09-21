李玟生前錄製綜藝節目《好聲音》揭露賽制不公的音檔曝光後，在節目中擔任導師的歌手那英名譽也受到影響，其中那英所帶出來的學員並在樂壇走紅的只有一個人，那就是張碧晨。不過令人驚訝的是，張碧晨經常避開談起該節目，且不承認那英是自己導師。

張碧晨於2013年以韓國女子團體Sunny Days成員正式出道，後來張碧晨結束了練習生的生涯，從韓國回到大陸參加《好聲音》第三季，她在初賽時便獲得四位導師轉身，張碧晨最終選擇了那英導師的戰隊。經過激烈的角逐，張碧晨成為《好聲音》第三季年度總冠軍和首位女冠軍，張碧晨因此爆紅，身價也跟著水漲船高。

張碧晨為《好聲音》第三季年度總冠軍。(圖/中時資料照)

見到張碧晨能在樂壇發光發熱，身為導師的那英與有榮焉，當時那英在比賽時對她照顧有加，且那英當了5年導師只捧紅了她，不過據陸媒綜合報導，記者每次採訪的時候，張碧晨都會對《好聲音》這個平台避而不談，也不承認那英是自己的導師，稱自己是為獨立歌手，不須任何標籤。

事實上，前陣子才有一位自稱《好聲音》前製片人的博主爆料，歷屆《好聲音》冠軍中有一位女選手的冠軍是用3000萬人民幣（約1.27億台幣）買來的，且名字大家非常熟悉；而歷屆《好聲音》共誕生了5位「女冠軍」，其中人選就有張碧晨，不過大家認為張碧晨是專業歌手，應該是憑著自身深厚的歌唱實力贏得冠軍。