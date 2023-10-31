雲林縣政府31日在北港朝天宮舉辦「青少年心靈探險，發現寶藏之旅」活動，由縣衛生局長曾春美（左五）等人宣布活動開跑。（張朝欣攝）

雲林縣衛生局31日在北港朝天宮舉行「傳遞媽祖的愛與關懷，守護青少年心理健康」心理健康月記者會，宣布「青少年心靈探險，發現寶藏之旅」活動正式開跑，縣內各級學校學生只要完成關卡任務即可獲得「青春御守心錦囊」，藉此幫助學子學會面對自己的情緒感受，減少青少年抑鬱、焦慮甚至自傷情形發生。

「青少年心靈探險，發現寶藏之旅」活動時間為10月31日至11月24日，雲林縣國小至大學學生只要完成「向家人分享校園生活趣事」、「聆聽同學、朋友或家人的心事」等任務，請對方簽名後上傳活動網頁，即可獲贈雲林縣衛生局與北港朝天宮聯名的「青春御守心錦囊」，內有「媽祖給你靠」抱枕、「虎爺來罩你」漁夫帽等文創品。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，北港媽祖慈母形象深植人心，希望家長們能秉持媽祖守護民眾身心靈健康的理念，弘揚媽祖慈母精神，多關心青少年朋友，以親子陪伴取代網路使用，以理解傾聽取代批評否定，提醒大家要重視心理健康問題，遇到困難更要勇敢求助。

縣衛生局長曾春美提醒大家，促進心理健康有3個錦囊，如果自己或身邊親友出現情緒困擾，可利用「心情溫度計」來評估心情，同時發揮珍愛生命守門人「一問、二應、三轉介」技巧，適時給予陪伴關懷或尋求專業協助，也可撥打衛生福利部24小時免費「安心專線1925」。

曾春美指出，雲林縣已設立東勢、二崙社區心理衛生中心，可就近提供多元專業的心理健康服務，20鄉鎮市衛生所也有預約制免費心理諮商服務，衛生局另輔導縣內8家心理諮商服務機構，共同推動「15至30歲年輕族群心理健康支持方案」，相關資訊請洽縣內社區心理衛生中心或瀏覽衛生局網站。