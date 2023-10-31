職場人際關係好不好，關乎工作能否順利完成，因此與上司的相處格外重要。作為下屬的人，很怕碰到不對盤的上司，日本網站《占TV》日前分析4種血型下屬最不歡迎的上司類型，其中AB型最不滿優柔寡斷的上司，O型則受不了主管不長進，總是原地踏步。

▌A型血型

A型做事一板一眼，認為時間和金錢上的管理是基本功，他們絕不允許開會遲到或經費沒如期入帳之類的事情。即使上司工作能力佳也有人望，但行程混亂、月底結算經常東漏西漏，這樣的主管還是讓A型完全不能接受。

▌B型血型

B型喜愛自由、討厭被束縛，但仍會遵守上司的命令。B型下屬若能認同上司，就會默默完成任務，但是提出新提案時，卻被上司一句「以前都是怎樣怎樣的」否決掉時，就會讓他們完全失去幹勁，覺得上司如此頑固，再攪和一起也沒這必要性。

▌O型血型

O型野心勃勃，一心希望追隨的上司比自己有廣大的願景，如果上司只是得過且過，一直做著重複的業務內容， 他們會感到失望，在工作熱情消退之後，就會興起不如歸去的念頭。

▌AB型血型

AB型擅長分析，但也常因思慮太多而優柔寡斷，因此他們最不能忍受上司欠缺果斷力。AB型本身就具有這種特質，所以他們非常期待互補性的上司，對於上司無法協助解決工作上的煩惱，他們內心喊著「給我負起責任下決定啊」。