台中市發生國中生因不滿無法參加學校畢業旅行，竟在校門口亮槍、教唆其他學生打架的驚人事件，台中市議員林祈烽、施志昌在議會教育文化業務質詢時為學校教職員叫屈，要求教育局說明該如何防止類似情況再發生，同時也應研擬一套保護方案，確保教職員及校園安全。

林祈烽表示，該名學生不但在校門口亮槍，還曾衝到校長室辱罵校長、拿性器官辱罵學校教職員，教育局過去到底有無掌握情況？事情發展到這個情況，學校已經無力管理該名學生，且家長也沒辦法約束，甚至送到少年法庭後，最後學生仍被送回學校，接下來還有什麼辦法可介入處理？

林祈烽說，該名學生2年多的國中生涯已經累計9大過，如果台灣是開放的，可能學生在校門口亮的就要變成真槍了，到底誰要來救校長？該名學生這樣的情況還能輔導得了嗎？如果校長或教職員在校內被打，誰能保護他們？教育局應正視校園暴力與安全問題，並研擬強制的作為保護師生安全，畢竟這樣的學生根本沒人敢管。

市議員蔡耀頡則說，台中市另所國小最近也發生同學間發生爭執，其中1名學生將對方拉入外面的群組，並在群組內恐嚇要拿槍對該同學不利，顯示教育體制的安全防護網不夠強、也不夠快速，教育局應了解學校的量能能否負擔類似問題發生。

教育局長蔣偉民表示，校內學生發生紛爭或相關調查作業，教育局將提供學校協助，並聯合警政單位等建立安全聯網。副市長王育敏則說，學生累計到9大過是有過程與原因的，應該加重輔導，除學校負起輔導責任，也要同步從家庭面去了解學生需要的是什麼，該案目前已經啟動司法機制介入處理。