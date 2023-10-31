就讀台中市某國中三年級的洪姓學生，疑因不滿校方不讓他參加畢業旅行，故意教唆其他學生持空氣槍、打架並拍成影片PO網，想藉此破壞校譽，校方提到該名學生也相當頭痛，校長指出，該名學生平常相當不受控，不但常叫囂、辱罵師長，還曾持椅子摔向老師、想在教室內點打火機，連他家人都無法約束。

因不滿學校不讓他參加畢業旅行，洪姓學生教唆就讀國一、國二的學弟在校門口追逐、打架，還將過程拍成影片PO網，校長無奈說，洪姓學生知道不能去畢旅，就揚言要騎摩托車到學校破壞校譽，沒想到他最後教唆曾有口角糾紛的國一、國二學弟，叫一年級的把二年級的約到校門口，並由洪生掌鏡，拍下兩人追逐打架的過程，事後洪生還嗆聲「明天要上報」。

校長說，洪姓學生3年在學期間已經記滿9大過，且他一點都不想銷過；過去經常做出挑釁老師或挑戰老師的行為，且常會不分時地大聲咆嘯、破壞公物，甚至搶奪老師的東西、拿椅子摔向老師等，校內師生對他的行為都相當頭痛。

校長說，本月24日上數學課時，洪姓學生在課堂上拿著打火機要點火，遭到老師制止，未料他竟然就將打火機丟擲向其他同學；日前知道自己不能去畢業旅行，就跑到校長室大罵、要求學校馬上退錢給他，還跑到學務處向主任咆嘯且賴著不走直到放學，隨意拿老師桌上的私人物品，相當不受控，老師因無法掌控他的行為，且沒人想跟他同組、同房，才決定不讓他參加3天2夜的畢旅。

校方說，洪姓學生就讀國中二年級時曾鬧出一件大事，當時警方少年隊都到校處理，學校也通知他的母親到校，但因為母親也無法約束他的行為，當時洪母甩了孩子一巴掌後，僅撂下「以後他的事不用找我」，讓師長也都很傻眼。