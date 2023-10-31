台海衝突將影響國際情勢，立委費鴻泰今質詢提及，20年來大陸最大的進步就是軍事，戰爭時電能可以維持多久不斷電？台灣有80％電力靠煤、天然氣和油，儲存量可以維持多久？經濟部長王美花表示，煤儲量有60至90天、天然氣11天、油100多天，不過，費質疑中油、台塑油槽衛星一照就看得到，15座大型油槽是露天、未防炸，戰爭一爆發一定都是目標。

費鴻泰指出，美國拜登政府向國會提出超過1050億元美元預算案，用以支持烏克蘭、以色列、台灣和美國南方邊境的安全需求，目前烏克蘭和以色列正在打仗，居然把台灣列上去，不就全球認為台灣是下一個戰場，隨時可能會開戰。

陳建仁表示，從這個立場看，備戰才能止戰，能戰才能阻戰，費卻質疑，備戰未必可以止戰，武力再強、再加大，都是兵凶戰危，，1996年台海危機，若台灣兵力是1，大陸是1.08，五年下來，台灣是1、大陸是17。

針對電力系統，費鴻泰質疑，若發生戰爭，電能維持多久不斷電。王美花表示，戰爭或封鎖，這個情境和一般情境不同，國安就要做沙盤推演，確實要思考，不過，煤儲量可達60至90天、天然氣11天、油100多天。

費鴻泰質疑，天然氣算14天，等於2周用完後要全力燒碳，火力電廠全開也只能維持3個月，觀看國際各國天然氣安全存量，韓國是53天、大陸51天、日本36天，台灣卻僅有11天，代表台灣相當脆弱。

費鴻泰也提到，油儲存量100多天，省著點用最多維持5個月，中油、台塑油桶衛星ㄧ照就看得到，國軍備油可能藏在山洞會好一點，但15座大型油槽是露天、未防炸，戰爭一爆發一定都是目標，這些量就占4成，扣掉4成，儲存量僅剩3個月。

費鴻泰強調，台灣戰備儲油感覺上夠，但是不安全，呼籲政府檢討改進。