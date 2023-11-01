Selina9月產下兒子「小腰果」，正式升格為新手媽媽，不時在社群平台分享育兒日常的她，在迎來42歲生日的當天，不僅曬出一家三口的全家福照，還與好姐妹Ella、Hebe再度同框，引起網友熱烈討論。

Selina昨(31日)迎來42歲生日，她曬出享盡天倫之樂的全家福照，一家三口還換上親子裝入鏡，幸福模樣羨煞旁人，只見她先向老公感性告白：「今天我滿42歲，『是愛』的年紀，我的誕生，是愛；曾經踏過的荊棘原來都是能量飲料的補給，是愛；那天去吃拉麵我牽起你的手，是愛；和你相知相惜，是愛」，簡單幾句話閃瞎眾人。

Selina接著透露初為人母的心情：「當了媽媽後變成神力女超人不怕痛也不怕苦了，是愛；有了腰果就好像是全世界最富有，是愛；我兒最帥我兒最好看媽媽濾鏡再也拿不掉，是愛；想到此刻能擁有的一切忍不住笑著流淚，是愛，今天我滿42歲，『是愛』的年紀啦！耶咿」，還不忘爆料最新癖好，就是聞兒子「小腰果」的手腳頭胸，更強調：「當媽媽的第一個生日特別快樂」。

最讓粉絲驚訝的是Selina與Ella、Hebe再度同框，只見三人緊緊倚靠著彼此，對著鏡頭露出甜美笑容；此外，Ella還逗弄著「小腰果」，Selina與Hebe則是在旁笑得合不攏嘴，好姐妹的情誼令人稱羨，對此，網友紛紛留言：「看著充滿愛的照片，愛都要從手機湧出來了，一切都是愛」、「這世界上最美的風景就是妳們」。