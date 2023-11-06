Selina任家萱於9月產下兒子「小腰果」，正式升格為新手媽媽，不時在社群平台分享育兒日常的她，日前她在最新一集podcast節目《迎任而解》中，笑說現在手機裡滿滿都是兒子的照片，被問到「二胎計畫」時，Selina也大方回應。

Selina曾被問過及是否適應新手媽媽生活，她笑答自己還在學習中，「以前覺得嬰兒很軟很可怕，自己生了之後發現，嬰兒怎麼那麼可愛，每一秒鐘的表情都不一樣，一分一秒都不想錯過，很喜歡幫他的表情下各種註解。」更不諱言，當媽媽後的生活的確有改變，「幸福的感覺多過於辛苦，睡眠也漸漸變好。」

最近Selina在自開的podcast節目《迎任而解》透露，看著兒子就像是在迷偶像的感覺，一分一秒都不想離開，當媽更是把所有重心放在兒子身上，手機幾乎都是兒子照片，「我幾乎已經沒有自拍，也沒有美照，都是在拍腰果」，甚至捨不得刪任何影片、照片，導致手機的記憶體早就滿了。Selina也表示親友一看到小腰果，都表示長得像爸爸，對此她則說：「他不像爸爸，也不像媽媽，他像他自己，一定有我跟小徐的一部分，但我希望他像自己」。

此外，關於第二胎計畫，Selina表示因為原生家庭中有妹妹，所以按照以前的人生計劃，在合理的狀況下，可以再生一個，但她擔心「但目前這階段，我會想有可能再生嗎？我的愛可以分給兩個嗎？」，若無法給孩子全部的關愛，想一想還是會有點捨不得，不過Selina也笑說現階段還不必庸人自擾，只要把小腰果跟自己照顧好就行了。