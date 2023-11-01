大樓暗藏職業賭場35人遭逮，蘆竹警方攻堅影片曝光。

桃園市蘆竹警分局查訪各高風險場所，南崁路某處大樓經常在深夜時段有不明人士聚集，今天凌晨攻堅後破獲天九牌職業賭場，查扣賭金新台幣4萬8000元、天九牌及骰子等證物，並將賭場負責人、荷官及現場賭客帶回，將依《賭博罪》移送偵辦。

蘆竹分局偵查隊隊長林良一表示，蘆竹區南崁路某處大樓平時出入單純，但深夜時段卻經常有不明人士聚集，經研判疑似有從事不法情事，為此警方開始長期埋伏並蒐證，今天見見時機成熟，於凌晨3時許由蘆竹分局與警察局靖紀小組，持台灣桃園地方法院核發的搜索票前往查緝。

林良一說，現場查獲天九牌職業賭場，共查扣賭資4萬餘元、籌碼14萬餘元、天九牌及骰子等證物，並帶回賭場負責人陳女、荷官張男及賭客共35人，詢後依《賭博罪》嫌移送桃園地檢署偵辦。

林良一說明，流動性職業賭場為躲避查緝，經常藏匿在偏僻鐵皮屋、透天厝及無保全大樓等處，賭場容易聚集幫派、易生毒品槍械及暴力討債等重大犯罪，嚴重影響社會治安，警方將持續取締，為社區民眾提供安全且宜居的生活環境。