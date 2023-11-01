許多人都有坐姿不良的壞習慣，像是彎腰駝背、翹腳、身體歪一邊等，當心帶來的不只腰酸背痛而已。對此，三重好幸福泌尿科診所醫師高銘鴻指出，長期坐姿不良可能會對泌尿系統健康產生嚴重影響，包括尿頻和尿失禁、尿道感染、攝護腺炎及腎臟問題，需要特別重視。

高銘鴻在臉書粉專「泌尿科 高銘鴻醫師」發文表示，大多數尿失禁的患者，都有骨盆肌肉受傷的症狀，而除了自然產和攝護腺癌的後遺症會導致漏尿外，坐姿不良是容易被忽略的「隱形殺手」。他並提到，長期坐姿不良可能會導致下列4種泌尿系統的問題：

1、頻尿和尿失禁：不正確坐姿可能會導致骨盆底肌肉緊張或受壓，從而影響尿液的正常排泄。尤其對於女性來說，會造成頻尿和尿失禁的風險增加。

2、尿道感染：長期不正確坐姿可能會讓尿道受到不適當的壓力，進而引發尿道感染。

3、攝護腺問題：對於男性來說，不正確的坐姿可能增加了攝護腺受到壓迫的風險，衍生攝護腺相關問題，像是攝護腺炎或攝護腺增生。

4、腎臟問題：不良的坐姿可能會對腰部及腎臟產生額外壓力，引發腎臟問題，如腎臟結石或腎臟功能障礙。