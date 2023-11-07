近來氣溫降低，泌尿科醫師提醒，許多泌尿道疾病到了冬天會變得更嚴重，包括尿道感染、勃起功能障礙、尿失禁等。其中，寒冷的天氣可能會影響血液循環，進而影響性功能，導致勃起障礙。此外，人在冬天排汗量減少，上廁所次數會增加，且天冷也會刺激膀胱產生尿意，一個不小心就可能產生尿失禁的問題。

泌尿科醫師高銘鴻在其臉書粉專「泌尿科高銘鴻醫師」表示，冬天到了，許多疾病也容易產生，泌尿道也不例外，許多泌尿道疾病，到了冬天會變得更嚴重，也有許多泌尿道疾病特別好發於冬天。他列舉5種泌尿道疾病及其預防方法。

1. 尿道感染：天冷時，民眾喜歡吃麻辣鍋、吃薑母鴨、吃羊肉爐，但這些刺激性、燥熱的食物都可能刺激尿道，引發尿道感染，常見症狀是解尿時灼痛和頻繁排尿。高銘鴻表示，若真想吃這類食物，必須確保有攝取足夠的水分，並適當清潔私密部位，以降低感染風險。

2. 尿路結石：冬季因為天氣冷，人不太會口渴，可能就忘了喝水，就容易形成尿路結石，可能會引起劇烈的腹痛和排尿困難。高銘鴻建議，民眾每天一定要喝到1500~2000cc的水，才能預防尿路結石。

3. 膀胱炎：有時候天氣冷，會讓人不想上廁所，就可能導致膀胱炎，膀胱炎通常伴隨著尿意刺激和疼痛。高銘鴻提醒，不要憋尿就是預防膀胱炎最好的方式。

4. 勃起功能障礙 ：冬天的寒冷和天氣變化可能影響血液循環，進一步影響性功能，導致勃起功能障礙。高銘鴻建議，適度運動、保持溫暖、減輕壓力和保持健康的生活方式，都有助於維護性功能。

5. 尿失禁 ：許多人認為，夏天時喝較多的水分，比較會上廁所，但事實上，冬天因為排汗量變少，反而上廁所次數反而增加，且寒冷的天氣也會刺激膀胱、產生尿意，因此年長者容易在冬天有尿失禁的問題。高銘鴻建議，可以多吃葡萄或蔓越莓，來預防尿失禁。