不當的飲食習慣將增加罹癌的機率。一名女子沒有喝酒習慣，也無B或C型肝炎，一次檢查發現，竟已罹患嚴重肝癌已轉移至肺臟。醫師劉博仁指出，該患者提到早餐愛吃花生醬吐司，他認為罹癌與長期吃進被黃麴毒素污染的花生醬有關。他提醒，黃麴毒素是一級致癌物，建議愛吃花生的人，要選帶殼新鮮的花生較安全。

營養功能醫學家、醫師劉博仁在其臉書粉專表示，曾遇過一名女性患者，平常沒有喝酒習慣，也沒有B型或C型肝炎，某日因消化不良而進行檢查，結果竟發現巨大肝臟腫瘤，且癌細胞已轉移肺臟。該女子提到，她很愛吃花生醬，20多年來皆以花生醬吐司當作早餐，劉博仁推測這可能就是罹癌的關鍵，長期吃到受黃麴毒素污染的花生所害。

劉博仁說明，黃麴毒素是國際癌症研究署（IARC）認定的一級致癌物，與肝癌、腎臟癌、胃癌有關；尤其是肝癌，遭污染的花生粉或花生醬、豆腐乳、臭豆腐、玉米，甚至咖啡粉等食品，都可能含有黃麴毒素。因此他建議，要吃帶殼的新鮮花生，就能減少黃麴毒素污染的機會。

無毒教母譚敦慈曾表示，黃麴毒素可稱是最可怕的毒素，因它具有耐高溫的特性，就算烹調過也無法降低毒素。由於台灣氣候潮濕悶熱，食物易有黃麴毒素。她分享，愛吃花生的她每次都買帶殼花生，吃的時候更是專心，因為要注意殼裡每個花生仁有無腐壞，若花生莢內有任何一顆壞掉，即要丟棄整個花生莢。

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