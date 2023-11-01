55歲女星伊能靜出道多年仍維持凍齡美貌，是演藝圈著名美魔女，不過她也屢遭質疑整形，今（1）日她曬出18歲時的少女照，證實從小就是純天然美女，網友見狀都驚艷不已。

伊能靜近日回歸情感推理真人秀《我們戀愛吧5》，並表示這期主題是重返18歲，因此她也找出18歲時的青澀照，直呼「姐姐感覺青春時的“小作”、 “小調皮”真的很美好！」

只見照片中的伊能靜穿著白色薄紗洋裝，頂著復古造型，擺出淡淡憂鬱、楚楚可憐的表情，在當時沒有修圖軟體和美顏的鏡頭下，依舊狀態超好，根本從小美到大，讓粉絲看了都直誇「這是誰這麼漂亮」、「好夢幻的舊照片」、「姐姐一直都是小女生呀，姐姐永遠都是十八歲」、「可愛的姐姐，永遠貌美如花」。

伊能靜（圖右）曾和方文琳（圖左）、裘海正組飛鷹三姝。（圖／中時資料照）

伊能靜出道多年外型絲毫看不出歲月痕跡，她曾坦言有微整型，「到了這年紀，不動點小醫美是不行的，這很正常」，但慶幸媽媽遺傳給她的底子不錯，臉也沒有僵。而她之前也提倡不要歌頌青春，反遭酸民嘲諷：「所以你又為了隱藏55歲花了多少錢在臉上呢」，對此，她高EQ反擊：「我無論任何時刻都愛美，不是這個年齡，從少女時期我就這麼做了，而不是這個年紀才開始」。