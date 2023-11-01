台中一名廖姓男子是身障者，外出上班時會將輪椅擺放在自己的停車格中，回家時才能方便使用，但卻有鄰居認為此舉違反社區規約，且近日輪椅還疑似被惡搞，導致他慘摔受傷，甚至只能爬行進電梯，倒在家門口等待妻子返回；新聞曝光後，雖然住戶有不同意見，不過也引起網友對於停車位能否擺放東西展開討論。

廖男指控，夫妻搬進台中某社區已4年，因為是身障人士的關係，需要將輪椅放置在停車格內，下班回來才能順利從停車場返家，但去年開始卻被要求不准將輪椅放置在停車格內，管委會還以「雜物」來稱之，且近日輪椅更被人移動，導致他慘摔受傷。

消息曝光後，有自稱是住戶的鄉民在PTT提出詳細解釋，部分說法與廖男夫婦有出入，讓網友對於真相感到相當好奇。不過有不少人則針對輪椅、雜物及停車位能否放東西展開討論，說「理論上輪椅的確不能放車位上，但如果有特殊需求可以開特例吧，他又不是堆雜物」、「輔具跟雜物比腦子都在想啥，放在格子內沒影響到人搞他幹嘛」、「輪椅這必須的輔具跟其他雜物能類比？」

但也有人認為「自家的車格不代表可以亂放物品好嗎」、「輪椅是輔具，非交通工具」、「基本上規約決定，沒有一定能放或不能放，看起來這件事就是有人不爽想搞事」、「如果有規約的話，除非改規約，不然只能這樣，改規約要招開區分所有權人會議」。