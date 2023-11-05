【全程字幕】梁文傑酒趴不只吸加熱菸？ 徐巧芯加碼爆出入「這會館」 @ChinaTimes

民眾黨立委陳琬惠今接獲爆料指出，陸委會副主委梁文傑在新潮流高層飲酒趴，完全不顧旁人眼光，肆無忌憚地使用吸食加熱菸。對此，梁文傑指出，當天單純是朋友聚會，不是什麼「趴」，若有違反法令，該罰就罰。不過國民黨台北市議員徐巧芯5日晚間在臉書上PO出4張照片，質疑10月27日晚上梁文傑去了哪裡，「是不是裡面的招待所？後來進入這棟大樓的辣妹們，是否也是去同一個地點？」

徐巧芯5日在臉書上表示，「今天隸屬新潮流系的陸委會副主委梁文傑被陳琬惠委員抓到抽加熱菸，他說『那不是飲酒趴』。我這裡也有讀者投稿，不知道這是不是飲酒趴？」同時徐巧芯更隨文附上圖片，從照片中可以看到，除了梁文傑之外，還有數名穿著火辣、身材姣好的辣妹進出一棟大樓。

徐巧芯更質疑，「請問10月27日晚上梁文傑副主委去了哪裡？是不是裡面的招待所？後來進入這棟大樓的辣妹們，是否也是去同一個地點？都談了些什麼，該不會是兩岸事務吧？」徐巧芯最後更說，「先丟幾張照片等梁文傑副主委回覆，其他明天再講」。

對此，梁文傑則強調，「10月27日晚上，我受邀去朋友公司坐了一會就先行離開，絕對沒有和女性不當接觸，也沒有一起進出，請勿移花接木、看圖說故事」。

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