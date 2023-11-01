台中一名林姓婦人居住在公寓4樓，孫女長期在屋內跑跳、敲打，3樓蔡姓女住戶被吵到崩潰，經多次要求改善不成，蔡女憤而蒐證提告求償30萬元；法庭審理時，林婦辯稱「有努力要求小孩不要吵，自己壓力也很大！」。法官勘驗相關證據，最終判林婦應賠償1萬5000元，可上訴。

據判決書指出，蔡女主張居住在某公寓3樓，4樓林姓婦人的孫女長期以跑跳、敲打等方式，全日不定時製造噪音（達90分貝以上），迄今已9年餘，屢勸不聽，造成她身體、精神耗弱，因此罹患憂鬱症，須藉藥物緩和，林婦所為自屬侵害其居住安寧之人格法益甚鉅，決定提告求償30萬元。

法庭審理時，林婦否認聲響是他們所造成，辯稱家中小孩吵鬧時，家人均有控管。家中生活的人較多，難免造成聲音較大，而蔡女家中人可能比較少，故對於聲音較敏感。

法官勘驗蔡女提出之手機測定音量值截圖，發現其中確有多次數值超過90分貝之情形，且警方於今年2月15日也曾受理蔡女報案，並派員到場處理，回報勸導降低音量。

另，林婦訴訟代理人於法庭辯論時亦陳稱：「確實有小孩子吵鬧。我有控管」、「我也每天一直在喊小孩，要求小孩小聲一點，當時也是因為疫情期間，吵到他我們也覺得很抱歉，但我們也已經很努力的要求小孩不要吵了，我的精神壓力也很大。因為我家裡生活的人很多，難免造成的聲音較大，而對方家裡的人可能比較少，所以對於聲音比較敏感」等語。

法官參以蔡女手機測定音量值截圖及110報案紀錄單，認林婦所有房屋居家活動所產生之音量，應已確實有於居住區域發出超越一般人社會生活所能容忍之噪音，情節應屬重大；審酌雙方身分、地位、經濟狀況，判林婦應賠償1萬5000元。