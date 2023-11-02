彰化縣溪州鄉近頻傳農田抽水馬達電線竊案，警方破獲全案並查扣1批歹徒的作案工具。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣溪州鄉東州村光路附近農田，近來有多處抽水馬達電線遭竊，導致農田無水可灌溉，急壞農民。北斗警分局追查發現，1名滿臉鬍渣的林姓男子涉有重嫌，日前逮捕林男，查出他騎著腳踏車四處犯案，已犯案10起，警訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

10月間，溪州鄉東州村光路附近農田有多處抽水馬達電線遭竊，農民損失金額1萬6千餘元，雖非鉅款，但抽水馬達電線被偷後，影響到農田灌溉，被害農民個個急得有如熱鍋上的螞蟻。

北斗警分局溪州分駐所所長吳政坐認為如不能立即將犯嫌查獲到案，正值稻米收割急需抽水灌溉，農民勢必遭受嚴重影響，造成農民恐慌，遂立即指揮所內員警清查轄內前科犯，並組成專案小組查緝，清查出至少有10處電線遭竊，導致無法抽水灌溉。

皇天不負苦心人，警方在調閱監視器影像過程中，發現1名身著黑色上衣，騎乘腳踏車滿臉鬍渣的林姓男子（42歲）於案發現場徘徊，研判犯罪嫌疑重大，後持搜索票及拘票，前往溪州鄉西安路林男住家搜索，當場查獲犯案工具美工刀及虎口鉗2把，全案警訊後依竊盜罪嫌將林男移送檢方偵辦。

北斗分局分局長吳詠傑表示，竊取電纜線為影響民生之重要財產犯罪，警方將針對轄區加強巡邏，呼籲民眾如有發現可疑犯嫌，請即時撥打110報警，以利警方遏止犯行。