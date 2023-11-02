民進黨新潮流前立委段宜康今在臉書指出，「今天柯柯（柯文哲）開記者會說：你去問段宜康，他塞了幾個人給我？」答案是一個也沒有。「我和柯文哲的互動，除了對駡之外，就是他第一次選市長投票前，見過兩次」。

段宜康說，一次是柯找了一群人尋求支持；一次是柯約他在敦化南路的大樓裡，私下要求他支持。「他當選之後，找我們吃了一頓飯，就這樣」。

段宜康表示，從頭到尾關係沒好過，「我沒有拜託過他任何事情，包括人事。柯文哲的長處是說謊很流暢。