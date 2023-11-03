伊朗支持的黎巴嫩什葉派組織「真主黨」領袖納斯拉勒明天將首度公開談論以哈戰爭，今天真主黨同步攻擊19處以色列邊境陣地，以色列軍方也鎖定真主黨進行大範圍攻擊。

法新社報導，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）發聲明說，當地時間今天下午3時30分，真主黨戰士用導引飛彈、砲擊和其他武器「同步攻擊19處猶太復國主義者的軍事陣地和據點」。

以色列軍方則發聲明說，以色列「戰機和直升機近幾個鐘頭攻擊真主黨恐怖組織目標，以回應今天稍早來自黎巴嫩領土的砲火」。

裝備精良的真主黨是伊朗支持的區域同盟成員之一，自從巴勒斯坦人團體「哈瑪斯」（Hamas）10月7日突襲而導致與以色列開戰以來，真主黨便日復一日在以黎邊境與以軍交火，使得以色列和哈瑪斯戰爭可能開闢新戰線的疑慮升高。

路透社報導，真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）明天將首度公開談論以哈戰爭。各界將仔細研究這次講話，從中觀察真主黨在以哈戰爭中的角色可能如何變化。

許多黎巴嫩人為這次講話感到焦慮，一些人說他們不打算為明天以後的事多做計劃，認為納斯拉勒的講話將示意情勢可能惡化。（譯者：楊昭彥）1121103