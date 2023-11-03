以色列持續轟炸巴勒斯坦飛地加薩走廊，以打擊伊斯蘭主義激進組織哈瑪斯（Hamas）。美國表示，自加薩通往埃及的過境關卡開放以來，兩天內已有79名美國公民離開加薩。

路透社報導，美國總統拜登（Joe Biden）今天在白宮橢圓形辦公室會晤多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader），他在會議一開始時對媒體說：「好消息，今天我們救出了74名具有雙重國籍的美國人。」

白宮表示，前一天另有5名美國人撤離。至於哪些人已離開、何時離開，更多的細節目前都還不清楚。

白宮發言人柯比（John Kirby）今天告訴媒體說，官員們正在幫助美國人前往美國駐埃及大使館，並「視情況」前往其他地方。

他說，還有更多美國人可能會在今天稍晚離開，目前還不清楚需要多少天，才能讓所有想離開的美國人全數撤離。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本週告訴聯邦參議院的委員會說，約有400名美國公民及其家人，總計約1000人想要離開。

布林肯今天告訴媒體，他明天將赴以色列，討論應採取何種「具體步驟」，才能最大程度地減少對加薩平民的傷害，值此之際，各界對以色列轟炸下傷亡人數的激增，感到愈來愈擔憂。

以色列為報復哈瑪斯武裝分子10月7日的突襲，對加薩走廊（Gaza Strip）展開連續近4週的轟炸。哈瑪斯治下的加薩衛生當局表示，以色列的襲擊已造成至少9061人喪生，其中多數是婦孺。