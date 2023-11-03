113學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」2本招生簡章於今(3)日公告。受少子化衝擊，大專校院招生持續縮減，依照甄選委員會統計，繁星較去年減少17個名額，申請則較去年減少2357個名額。

甄選委員會表示，113學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」2本招生簡章已於網站(https://www.cac.edu.tw/)開放查詢，紙本簡章則訂於12月1日起公開發售。

甄選委員會表示，113學年度繁星推薦招生計有65所大學校院、1754個學系（組）參加，提供招生名額合計為1萬5972個，較去年1萬5989個，減少17個。申請入學招生計有66所大學院校、2208個學系（組）參加，提供招生名額合計為5萬1499個，較去年5萬3856個減少2357個。

甄選委員會提到，申請入學招生名額包含招收「師資培育」公費生20名、招收「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生71名、招收完成「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」之「青年儲蓄帳戶組」學生58名、以及以「願景組」招收符合申請校系所規定之「願景計畫生」資格學生45名。

甄選委員會統計，今年招生學系中，繁星推薦招生學系使用學測作為其檢定科目，以英文科最多，計有1000個校系；申請入學招生學系使用學測作為其檢定科目，亦以英文科最多，計有1117個校系。

至於使用「大學入學考試中心高中英語聽力測驗」作為檢定之校系數，甄選委員會指出，繁星推薦計有43個校系，約占總系組數2.45％；申請入學計有36個校系，約占總系組數1.63％。此外，部分校系於申請入學第一階段檢定、倍率篩選，或於第二階段指定項目甄試納入「大學程式設計先修檢測」(簡稱APCS)成績，「APCS組」計46個校系，「資安組」計30個校系。

甄選委員會提醒考生，大學學科能力測驗各科目由學生自由選考，考生欲報名校系中若有參採，即於校系分則內容中有設為檢定、分發比序、倍率篩選或第二階段採計之科目，建議考生皆須報考並如期應考。

甄選委員會也說，有意報名採計術科成績之校系，考生另須參加113學年度術科考試。欲報名申請入學於檢定、倍率篩選或審查資料中有採計APCS者(如APCS組或資安組)，須另參加APCS檢測。報名考生用於檢定及倍率篩選之APCS科目成績，以其110年3月至113年2月期間內應試成績最優等級者為準。