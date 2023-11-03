「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部12月將再次訪台，比去年更盛大的98人編制，首站選在高雄演出。（高市府提供／洪浩軒高雄傳真）

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部12月將再次訪台，比去年更盛大的98人編制，首站選在高雄演出。（高市府提供／洪浩軒高雄傳真）

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部12月將再次訪台，比去年更盛大的98人編制，首站選在高雄演出，高雄市長陳其邁表示，高市府此次再度與文化總會攜手合作，邀請橘高校吹奏樂部於12月10日下午3時在時代大道（夢時代前）活力登場，邀請各地民眾前來感受橘高校的青春熱血演出。

高市府指出，橘高校去年來台參與國慶大會「台日友情50周年Always活力滿滿！」主題表演，獲得滿堂喝采，不只在台灣掀起橘色旋風，更被美國知名《新聞周刊（Newsweek）》雜誌評選為世界尊敬的百大日本人之一。此次橘色惡魔再度訪台，陣仗將會比去年更加盛大，從88人增加為98人編制演出。

「特別感謝文化總會牽線幫忙。」陳其邁表示，10月「翡翠騎士前進大港」的演出引起熱烈迴響，這次高市府與文總再度攜手合作，非常高興高雄市民在12月又有機會搶先近距離感受「橘色惡魔」的精彩演出，不必特地北上也能觀賞橘高校的青春與熱血，相信橘色惡魔的溫暖笑容將傳遞給南台灣的朋友。

高市府指出，將全力迎接「橘色惡魔」到來，由高市府教育局、行國處合作主辦，更整合青年局、新聞局等跨局處協作，進行演出的相關安排及籌備。不只要讓橘高校師生感受高雄的溫暖熱情與魅力，也盼透過台日青年世代交流，深化雙邊友情，讓台日關係更加緊密升溫。