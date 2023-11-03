藍白合協商關鍵時刻，國民黨總統參選人侯友宜昨(2)日喊出，火車過站就不等人，而柯文哲今(3)日仍主張全民調，但也願意退讓，民調結果在誤差範圍內的話，願意擔任副手。對此，國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯認為，總統層級的藍白合已經火車過站，其實就是大家各選各的。前立委郭正亮則認為，「火車現在在原地繞」！

郭正亮今日在中天電視《洪淑芬辣晚報》指出，「全民調減3 %」或是說「全民調讓3％」，柯文哲的意思是承認國民黨的組織能量確實必須正視，因為雙方原本就在找方法把此因素加權，因此柯文哲願意讓3％。

至於朱立倫提出的德國模式或是日本模式，郭正亮認為朱立倫的方案根本不可行，因為答案都已經知道了，國民黨提的當然就投給國民黨，69比11，立院投票國民黨從來沒有跑過票。

郭正亮直言，任何比賽如果早就知道答案，又何必參加？朱立倫提此方案根本就是錯誤的方案，因為朱對日本德國的方案就理解錯誤。自民黨是派閥制，有時候會讓議員和黨代表投票，是處理黨內的事，並且是選後。

「火車現在在原地繞」，郭正亮解讀，台北市立委很多都是台北市議員出身，原本就認識柯文哲，會有管道碰到柯文哲。很多不是台北市的區域立委，需要的是看板要把侯友宜和柯文哲都掛上去，文宣一起發。徐巧芯根本不用擔心，因為柯文哲禮讓在那一區不提名。

「今年大環境對非綠有利，可是你們兩個都不夠強」，郭正亮分析，都沒有像韓國瑜當年這麼強，「民調讓3％」，侯友宜真的有贏的機會，不一定會輸，為何這麼沒有信心？