台中一名李姓白牌計程車司機，日前某天，在路上載到一名身材姣好，年輕貌美的女乘客前往旅館投宿，沒想到路途中色心大起，尾隨女乘客，闖入猥褻得逞，隨後就逃離現場。台中地院審理後，依照侵入住宅強制猥褻罪累犯，判李男3年2個月有期徒刑。

根據判決書內容，李男平時從事白牌計程車司機的工作，今年3月某天的清晨6時許，路上遇到準備前往旅館投宿的女乘客，於是載著對方前往目的地。

沒想到李男眼見女乘客年輕貌美，又是獨自一人，於是心生歹念，尾隨到房間門口，按電鈴佯稱「有東西遺落在車上」，引起女乘客的注意，接著趁對方打開旅館大門，拉住了門把手，隨後就趁隙侵入旅館內。

李男侵入旅館後，查看女乘客搭電梯的停靠樓層，之後從逃生梯快步上樓，抵達該樓層後看見女乘客正在打開旅館房門，李男立即衝上前，將女乘客推進房間內，接著動手撕扯對方的上衣。女乘客遭到侵犯，嚇得大聲喊叫、不斷反抗，而李男也因為害怕犯行曝光，倉皇逃離現場。

台中地院審理後認為，李男為了滿足私慾，未經許可闖入女乘客住宿的房間，透過強暴的方式猥褻得逞，犯下了侵入住宅強制猥褻罪，且至今沒有和解、賠償損害。此外，李男曾犯下2宗竊盜、1宗詐欺等案件，5年內又再度故意犯下這起案件，法官認為他的刑罰反應力薄弱，因此依照累犯加重量刑，最後判他3年2個月有期徒刑。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。