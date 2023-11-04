哈利與梅根今年10月在紐約參加「世界心理健康日」活動，討論網路與社群媒體對年輕一代心理健康的損害。

脫離英國王室移居美國的英國薩賽克斯公爵與夫人哈利王子與梅根，初到美國廣受歡迎，近期經歷紀錄片與回憶錄狂批王室、播客合約中止等負面風波，灰頭土臉，這對夫妻在人氣大幅滑落之餘，仍試圖力挽狂瀾修復名聲。英國媒體報導，公關專家認為哈梅的問題出在「太過努力」爭取民心，而且大眾與媒體似乎並不買帳。

英國《鏡報》週六（4日）報導，哈梅的官網「原型」（Archetypes）標榜「關懷」（compassion），「共同目標，全球行動，以關懷之心領路」。兩人說明，他們成立Archewell非營利基金會是出於「改變世界」與對社群的承諾，基金會計畫「激發關懷的力量，從體制麵推動文化變革」。

不過，英國公共關係策略專家柏克斯（Laura Perkes）認為，哈梅努力贏得民心，卻常常「達不到目的」，而且「大眾與媒體似乎並不買帳」：「哈利與梅根已塑造出永遠擺脫不了的名聲，對於這對夫妻、他們做決定背後的意圖，媒體與大眾總會產生某種看法。」

柏克斯說，「可悲的是，他們很多舉動似乎都經過算計，給人一種按照公司『關懷』口號過生活的錯覺」，「他們總是努力過頭，而且無法達到目的」。她認為，哈梅也許想建立家庭傳統，帶著女兒莉莉貝與兒子亞契參加萬聖節要糖活動，展現一家四口是尋常人家做著尋常事的樣子，「但在我看來，這感覺是變相公關噱頭，他們辭去王室職務的原因是為了享受更多自由、遠離媒體緊盯，但現在他們希望攝影鏡頭捕捉他們的『正常家庭生活』，這無疑是為了更積極的宣傳」。

柏克斯表示，哈利王子在「永不屈服運動會」（Invictus Games）表現出色，也在公開場合提及心理健康問題，「遺憾的是，如今這給人覺得他利用這些場合拉抬個人形象聲譽。真叫人難過，他做了這麼多努力，也曾有機會做更多的事，可是，由於這對夫妻之前的行為與抉擇，大多數人現在對於與他們合作抱持謹慎態度」。

《紐約郵報》報導，柏克斯這番分析與美國保守派評論員歐文斯（Candace Owens）所見略同。歐文斯今年10月表示，哈利與梅根的支持度已明顯下降，英國、美國都受夠了這對夫妻，「我堅信，唯有兩人同意遷居加拿大，這個問題方能解決」。

哈利與梅根2020年3月辭去英國王室職務，兩人移居美國加州之初大受美國民眾歡迎。然而從去年底推出網飛紀錄片《哈利王子與梅根》猛批王室、哈利出版回憶錄《備胎》大爆料，到今年兩人公司與串流平台思播（Spotify）因產能太糟落得不續約下場，當初的高人氣已不復見。

文章來源：EXCLUSIVE: Harry and Meghan 'trying too hard' to win us over and 'improve reputation', says expert
文章來源：Prince Harry, Meghan Markle ‘trying too hard’ to win public over, expert says
折騰逾50小時 日本佳子公主飛抵祕魯 這行程延後5天
土耳其總統看衰尼坦雅胡「切斷聯繫」 外交部召回駐以色列大使
已故英國女王曾對「F4」寄予厚望 賞識哈梅「特有魅力」
#英國王室 #哈梅 #哈莉梅根 #公關 #媒體