哈利與梅根今年10月在紐約參加「世界心理健康日」活動，討論網路與社群媒體對年輕一代心理健康的損害。

脫離英國王室移居美國的英國薩賽克斯公爵與夫人哈利王子與梅根，初到美國廣受歡迎，近期經歷紀錄片與回憶錄狂批王室、播客合約中止等負面風波，灰頭土臉，這對夫妻在人氣大幅滑落之餘，仍試圖力挽狂瀾修復名聲。英國媒體報導，公關專家認為哈梅的問題出在「太過努力」爭取民心，而且大眾與媒體似乎並不買帳。

英國《鏡報》週六（4日）報導，哈梅的官網「原型」（Archetypes）標榜「關懷」（compassion），「共同目標，全球行動，以關懷之心領路」。兩人說明，他們成立Archewell非營利基金會是出於「改變世界」與對社群的承諾，基金會計畫「激發關懷的力量，從體制麵推動文化變革」。

不過，英國公共關係策略專家柏克斯（Laura Perkes）認為，哈梅努力贏得民心，卻常常「達不到目的」，而且「大眾與媒體似乎並不買帳」：「哈利與梅根已塑造出永遠擺脫不了的名聲，對於這對夫妻、他們做決定背後的意圖，媒體與大眾總會產生某種看法。」

Trick or Treat. Harry and Meghan enjoy Halloween with their kids. Wonder how much candy Archie and Lilibet were able to collect



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柏克斯說，「可悲的是，他們很多舉動似乎都經過算計，給人一種按照公司『關懷』口號過生活的錯覺」，「他們總是努力過頭，而且無法達到目的」。她認為，哈梅也許想建立家庭傳統，帶著女兒莉莉貝與兒子亞契參加萬聖節要糖活動，展現一家四口是尋常人家做著尋常事的樣子，「但在我看來，這感覺是變相公關噱頭，他們辭去王室職務的原因是為了享受更多自由、遠離媒體緊盯，但現在他們希望攝影鏡頭捕捉他們的『正常家庭生活』，這無疑是為了更積極的宣傳」。

柏克斯表示，哈利王子在「永不屈服運動會」（Invictus Games）表現出色，也在公開場合提及心理健康問題，「遺憾的是，如今這給人覺得他利用這些場合拉抬個人形象聲譽。真叫人難過，他做了這麼多努力，也曾有機會做更多的事，可是，由於這對夫妻之前的行為與抉擇，大多數人現在對於與他們合作抱持謹慎態度」。

《紐約郵報》報導，柏克斯這番分析與美國保守派評論員歐文斯（Candace Owens）所見略同。歐文斯今年10月表示，哈利與梅根的支持度已明顯下降，英國、美國都受夠了這對夫妻，「我堅信，唯有兩人同意遷居加拿大，這個問題方能解決」。

哈利與梅根2020年3月辭去英國王室職務，兩人移居美國加州之初大受美國民眾歡迎。然而從去年底推出網飛紀錄片《哈利王子與梅根》猛批王室、哈利出版回憶錄《備胎》大爆料，到今年兩人公司與串流平台思播（Spotify）因產能太糟落得不續約下場，當初的高人氣已不復見。