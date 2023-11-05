台灣羽球一哥周天成今天在超級300系列德國海洛羽球公開賽男單4強賽與法國選手藍尼爾激戰3局，以2比1勝出；男雙組合王齊麟與李洋以直落2淘汰德國組合，同樣闖進決賽。

世界排名第13的周天成今年3月曾闖進瑞士羽球公開賽決賽，最終名列亞軍。最近嚐到國際賽奪冠滋味，已是去年7月超級300系列台北公開賽。

周天成過去曾在2012至2014年碧特博格公開賽（海洛公開賽前身）締造3連霸，去年再度躋身決賽，以亞軍作收，這次重返德國，榮膺海洛公開賽頭號種子，一路過關斬將、挺進4強。

周天成今天迎戰排名59、18歲的法國小將藍尼爾（Alex Lanier），藍尼爾為今年世青賽銅牌得主，雙方生涯首度交手。

首局互有領先，周天成儘管錯失1個局點機會，所幸仍頂住壓力，以21比19先下一城；次局則浪費領先7分優勢、遭對手逆轉，以19比21讓出。

決戰局戰況同樣拉鋸，周天成關鍵時候穩住陣腳，拉出8比0攻勢成功關門，以21比15迎接勝利，歷時72分鐘才收下決賽門票，將與香港選手李卓耀爭冠。

男雙4強賽部分，王齊麟與李洋碰上德國組合拉姆斯富斯（Mark Lamsfuss）與賽德（Marvin Seidel），「麟洋配」僅花36分鐘，以21比15、21比19勝出，前進決賽。

「麟洋配」將尋求繼7月超級750系列日本公開賽以來，2人本季第2冠，對手將是中國組合劉雨辰與歐烜屹。（編輯：戴光育）1121105