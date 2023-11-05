近日世新大學中文系擬停招引發話題，還有人預言下一個倒閉科系是哲學或歷史，不少人認為這是因為文史哲不好找工作；另根據勞動部最新薪資統計，「唯三」月薪逾6萬元的行業依序是「金融保險業」、「電力燃氣供應業」以及「出版影音及資通訊業」，似乎也跟文史哲沾不上邊。學者則建議高等教育不要完全跟就業脫軌，文史哲類系所應協助學生跨領域學習；文史哲類學子畢業後也可找勞動部等資源取得跨領域能力認證。

根據勞動部「112年08月底勞工退休金新制提繳概況」，到今年8月底為止19個行業大類平均提繳工資，月薪逾6萬元的行業有金融保險業6萬2667元、電力燃氣供應業6萬1610元以及出版影音及資通訊業6萬486元；5萬元區間的也只有專業、科學及技術服務業5萬1479元，其他全部低於5萬；低於3萬5的有住宿餐飲業2萬7958元、支援服務業3萬2948元、農林漁牧業3萬3143元以及教育業3萬3953元。

台大國發所兼任副教授辛炳隆表示，「出版影音及資通訊業」月薪可以搶到前三，主要是資訊跟通訊業薪資高，同大類的國內出版、. 影音製作及傳播業，薪資並沒有那麼高。

至於文史哲的就業前景，辛炳隆坦言，過去高教擴張，跟產業結構、人力需求慢慢脫節，大學文史哲畢業生很難靠本業找到好工作。「我知道有些老師反對，他們認為大學就是高等教育，不是職業訓練所，為何要跟就業掛勾？」但若是考慮到學生及家長的需求，大學不得不往就業去調整。

辛炳隆說，從學術角度來看，文史哲研究當然很重要，因此還是要保留一定的文史哲研究能量；其他部分，若從就業來講，只有兩條路走：一是把這些系裁掉，另一條路就是跨領域教學，調整教學內容。以中文系為例，他就聽過有大學規定，中文系新生不用申請就可以有輔修課程、畢業時可拿學位。這個要從學校的高度來做 因為教師本身或系所都沒有動力或能量去協調。

辛炳隆說，高等教育不可能完全跟就業脫軌，這不符合社會期待；學校如果不希望讓文史哲科系消失，在學期間就要協助學生培養跨領域就業能力。或是非本科系畢業生可去勞動部、數發部尋求專業課程資源，獲得實作經驗或取得認證。