台灣手搖飲店林立，一名女子到手搖飲店必買綠茶，近日她到公司附近新開的手搖飲，在菜單上找不到綠茶，才發現店家飲料品名走文青風，綠茶品名為「香片姍姍」，消費者須看英文附註或詢問店員才能得知，她問「這樣的品項名會讓人覺得比較高級嗎？」貼文掀起網友熱議。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，公司附近近日開了一間飲料店，她站在櫃台前看菜單，卻找不到綠茶，詢問店員才知，綠茶品名為「香片姍姍」，導致她找不到，再仔細一看該品項底下有用英文標註「Green Tea」，才恍然大悟。

原PO觀察台灣的手搖飲店飲料品名走兩種路線，第一種是品名簡單，可直接看出茶品；第二種是品名走文青風，須看附註才知道是什麼飲料，「這樣的品項名會讓人覺得比較高級嗎？」

貼文引發網友討論，「非常討厭文青感的命名，直接一點不好嗎？」、「簡單就好！去買來喝為的是喜歡它的茶飲，不是因為名字特別才去買」、「命名可以有創意，但還是得讓人看得出是什麼」、「對於身在台灣點飲料，卻要看英文這件事感到很無奈。」