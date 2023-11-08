28歲巴西歌手莫賴斯(Darlyn Morais) ，在家時被蜘蛛咬傷，雖然緊急送醫治療，未料1星期後仍宣告不治，而他的18歲繼女也被咬傷，所幸症狀較輕微，目前沒有生命危險。
據外媒報導，莫賴斯上月底在家中被蜘蛛咬傷，之後感到身體疲倦，臉部被咬的地方也變黑，雖然緊急到醫院治療，仍在當地時間6日不幸逝世，而他18歲繼女腿也被咬傷，但接受治療後，目前生命狀況穩定。
當地衛生單位對於是否是因為遭蜘蛛咬傷而引起併發症語帶保留，認為單從照片傷口看來，不是蜘蛛咬傷的常見情況，因此莫賴斯的遺體已送至相關單位檢驗，以釐清他真正的死因。
莫賴斯15歲開始展現音樂才華，和好友組成樂隊，經常在巴西各地進行巡迴演，原定明年1月要舉辦音樂會，並發行現場演出的DVD。莫賴斯和妻子育有一子一女。
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