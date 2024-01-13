「這次的選舉，我輸了！」台中立委六選區（中、西、東、南區）民進黨候選人江肇國，今天晚間語帶沙啞及哽咽向鄉親致歉。他說，無法將民進黨這席立委好好保守下來，很對不起支持者及團隊；他並將常放身邊的「真心實做」4字送給當選的國民黨羅廷瑋，並向羅喊話「地方的未來，接下來就交代你了」。

江肇國心情沈重地說，沒辦法把民進黨這席立委守下來，沒辦法延續前立委林佳龍、現任立委黃國書兩人過去的好服務，「這次的選舉，我輸了」。

江肇國向支持鄉親及競選團隊成員表示感謝。他說，感謝鄉親一路上的支持、鼓勵、幫忙；團隊成員都比他還認真、打拚，他對這些人深感「對不起」。

江肇國強調，他更對不起的、更擔心的是地方未來發展是否能延續，現在地方正在改變、發展，要推動很多建設，需要肯做事的立委，雖然這個人不是由他來擔當，責任不是由他來完成，但他用最誠懇的心拜託羅廷瑋，期待羅用真心的態度面對選民、實實在在做事，希望地方能夠繼續發展、再進步。