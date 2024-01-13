國民黨立委候選人曹桓榮在高雄第二選區（大岡山）輸給連任的民進黨立委候選人邱志偉，曹桓榮13日晚間說，這是民主選舉的結果，他虛心接受敗選的事實。曹也祝福邱志偉，能夠秉持從政初心繼續為地方鄉親服務。

曹桓榮除感謝支持他的民眾外，也感謝自己的家人與競選團隊夥伴，在競選期間犧牲家庭時間，日夜陪伴他走過這條艱辛的選戰之路，沒有一刻鬆懈，他對大家有著滿滿的感動與說不完的感謝。

曹桓榮也指出，他相信未來有一天，大家會聚在一起，會更團結、更有力，一起並肩同行，一起走過黑暗，一起迎接黎明。