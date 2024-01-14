2024年總統大選結果揭曉，國民黨「侯康配」不僅沒有出現內參民調的「黃金交叉」，而且得票率也不如外界民調的預期，讓侯友宜後勢難看好。國民黨重返執政重任落在這次輔選有功，成功翻轉立委選情的人氣王，台中市長盧秀燕和台北市長蔣萬安身上。

因為苦吞敗仗，且票數也不夠漂亮，加上黨內孤鳥、沒有任何支持的力量，侯友宜想要徐圖再起，力拼4年後的大位恐怕已無機會。黨內另一隻最強「母雞」盧秀燕成為希望之所繫，而盧秀燕今年在台中操立委盤，不但將原本的藍綠2:6的極度劣勢大幅翻轉為6:2，甚至力挺的「藍白示範區」候選人蔡壁如，在短暫的經驗時日，就險些打輸立法院副院長蔡其昌，也被驚嘆是藍營立委大選的「戰技示範區」!

盧秀燕當過電視台記者、主播，1994年踏入政壇，30年來歷任1屆台灣省議員、6屆立委選舉攻無不勝。2018年在外界不看好的情況下挑戰當時的台中市長林佳龍，結果大贏逾20萬票，2022年更大贏蔡其昌超過27萬票，創下29區全勝，以及台中縣市合併以來，首位連任成功的記錄。

盧秀燕以「媽媽市長」自我定位，因為有溫度、沒惡感、少犯錯，加上任內城市治理成績亮眼，施政滿意度更是六都第一，這些都成為盧秀燕更上層樓的雄厚資本。

替立委站台，盧秀燕一席「中央沒補助」、「現任立委在睡覺」的批評直接突破盲腸，讓綠委直跳！不僅如此，彰化縣、嘉義市地方首長也相繼跟進點名在地立委只因政黨立場不同，就立法怠惰，爭取地方建設不力。

選前外傳可以組閣或入閣的說法，盧秀燕明確宣示，不入閣、也不接行政院長，

因為媽媽要留在家、中部要轉大人，繼續加強建設，她要陪伴城市成長、照顧大家。她更拋磚引玉，讓國民黨總統候選人侯友宜有更大空間與其他在野黨合作，她呼籲在野選民要自動合作，集中選票支持侯康。一席話展現高度政治智慧，不但溫暖台中市民，也溫暖劍拔弩張的藍白關係，「盧柯配」也被點名是2028挑戰賴清德的最強組合。