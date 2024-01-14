民進黨立委高嘉瑜雖上次選舉為民進黨開創港湖，但這次面對泛綠分裂，台灣基進立委候選人吳欣岱瓜分票源，挑戰連任失敗，國民黨立委候選人李彥秀重返國會。對於外界關心的下一步，高嘉瑜表示，先整理心情和房間，但會持續在港湖深耕。

高嘉瑜今早前往737商圈謝票，她表示，現在最適合用《感恩的心》這首歌表達心情，今早有很多支持者給她加油和支持，感謝大家，大家都很難過，很多人認為她已經做很好，但自己覺得還是有很多需要檢討、反省的地方，沒有辦法守住港湖、讓國會過半，當然自己有很大責任。

高嘉瑜現身受訪時眼眶濕潤，提到支持者不免一度哽咽。她說，很多阿姨和她講到哭，讓大家不捨，自己難免會難過也很感動，謝謝大家給予很多肯定，但自己不能哭，怕很奇怪變成大家都在哭，昨日回家後也沒有哭。

至於外界關心的下一步，高嘉瑜指出，目前沒有確定，還在沉澱心情，未來的路還很長，雖然大家期待她再出發，但盡力而為，這次港湖得票率沒有42％，是民進黨艱困選區，下次就要用徵召方式，徵召誰也不一定。

媒體追問，是否會先瞄準2026議員選舉？她回覆，目前沒有想這麼多，才剛選完，還有很多不足之處要檢討，想先整理心情和房間，太久沒有好好整理房間，看有沒有機會讓房間乾淨一點。

高嘉瑜強調，她還是會一直在港湖，很多支持者給予支持、機會和滿滿的加油，網路上同樣也有許多鼓勵，很感謝大家有看到她的努力，都是最大的回饋，會繼續的深耕。

而高嘉瑜素與賴清德友好，媒體關心是否有想和賴清德說的話？高嘉瑜回覆，每一席都非常關鍵且重要，這次沒辦法守住港湖這席，她是最大戰犯也最該檢討，很努力但結果在於無法團結泛綠選票，導致選票流失，雖然和吳加起來贏過李，但終究還是無法勝選，自己要負最大責任。

此外，港湖泛綠分裂，是否會再和吳欣岱溝通？高嘉瑜說，吳不是民進黨，黨部之前也已釋放最大善意，希望民主大聯盟合作，為台灣、本土和國會過半努力，這不是個人問題，而是黨和黨之間，對於政黨策略、提名方式等有不同考量。

她指出，港湖泛綠分裂就不可能贏，未來不論是自己或其他人談，只要有整合機會都會盡力，無論如何會化解對立、努力整合，避免讓支持者失望。