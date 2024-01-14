民進黨總統候選人賴清德以558萬6019票、40.05％得票率，贏得第十六任總統大選。媒體人黃揚明今（14）日分析，對比總統蔡英文2020年的得票率57.13％，賴清德得票率衰退將近2成，對民進黨是個警訊。

黃揚明於政論節目《新聞大白話》分析，就連在本命區台南，賴清德也是大幅衰退，2014年他以71萬票輾壓對手連任市長，但這次只拿下57萬票，得票率僅50.95％，還是賴於全台唯一得票率過半的城市；黃進一步比較民進黨2024跟2020年總統大選得票率，發現衰退達17.08％。

針對選舉結果，黃揚明以「各有所得、各有所失」形容，民進黨贏總統輸了國會，國民黨輸了總統贏國會；至於民眾黨看起來輸了，但選票有369萬，且國會席次實質增加，未來變成藍綠以外，大家都不可忽視的關鍵少數，黨主席暨總統候選人柯文哲成了大贏家。

從政治板塊移動分析，黃揚明指出，民進黨之所以能把藍白操弄在手上，關鍵在於藍白互相仇視，如果4年後仍是如此，那麼賴清德或許能以更低的得票率連任。