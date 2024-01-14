台南市立委選舉結果揭曉，全市6個選區19名立委候選人中，有6人因未達發還保證金得票數最低標準，20萬元的保證金將被沒收。其中，電視政見會缺席，連政見也公開宣稱「得票目標是『0票』」的台灣雙語無法黨五選區立委候選人蕭燐洪，因國民黨徵召的台南市議員王家貞資格不符無法參選，意外吸納大批「賭爛票」獲得3萬8695票，不僅保證金將予發還，外界以為還可獲得116萬多元的選舉補助金，堪稱「最大贏家」。不過，市選委會表示，因蕭燐洪得票數未達當選人1／3，因此無法領取選舉補助。

台南市立委選舉發還保證金得票數的最低標準，分別為：第一選區2萬4482票，第二選區2萬5439票，第三選區2萬6900票，第四選區2萬5833票，第五選區2萬6373票，第六選區2萬5988票。其中，一選區的魏耀乾、林芳如、蔡承攸、侯陸太及二選區詹秋嫻、四選區劉清田等6人，因得票數均未達最低標準，20萬元的保證金都將不予發還。

至於台灣雙語無法黨推薦、高齡80歲的五選區立委候選人蕭燐洪，不僅沒有參加候選人公辦電視政見發表會，也沒有任何競選活動，還在選舉公報的政見欄，公開呼籲「懇請賜票給其他優秀候選人」，卻意外吸納大批「賭爛票」。

蕭燐洪指出，「本人無意本人無意瓜分本區其他優秀人選的哪怕是一張選票；本人的登記謹遵《選罷法》規定，協助敝黨蕭文乾主席，滿足形式條件，成功取得『政黨票』資格；本人的得票目標是0票；我自己都不會投給自己；因此請將您寶貴的總統票跟立委票，投給您屬意的優秀候選人。」

鑑於該區國民黨徵召的王家貞，因案被宣告緩刑，儘管已經辦理登記，但被中選會認定資格不符後，形成民進黨現任立委林俊憲與蕭燐洪兩人競選。王家貞雖號召支持者「領票不蓋票」，讓選票成為廢票，但昨天開票結果，該區領票人數19萬2100多票，林俊憲雖一如預期獲得12萬6248票順利當選，但蕭燐洪也獲3萬8695票，讓人跌破眼鏡，無效票則有2萬7197票。

有人認為，蕭燐洪的得票加上無效票，大約等於王家貞參選可以獲得的票數。不過，對蕭燐洪來說，如果王家貞可以下場角逐，恐怕蕭的得票數將無法達到發還保證金的標準，20萬元保證金將被沒收；如今不僅保證金可獲發還，還意外可以領取每票30元的選舉補助金116萬850元，實在非常幸運。

不過，市選委會強調，蕭燐洪的得票數因未達林俊憲的1／3，因此無法獲得選舉補助。