《旺報》社長兼總主筆戎撫天指出，選舉結果已經確立台灣本土政權，統獨爭議雖已逐漸淡化，但兩岸關係本質不變。化解兩岸對立要從台灣社會深層去探討，思考如何調整台灣人害怕中國大陸、畏懼統一的心理。《旺報》做為中國人及中國文化在台灣的代表，可扮演更鮮明的角色；此外，兩岸關係從長期來看仍不確定，唯一解方是大交流，這也是《旺報》未來要推動的工作。

《中國時報》、《旺報》主辦的「2024選後台灣新局兩岸關係座談會」14日上午在台北舉行，邀集台灣、中國大陸和美國的學者，共同探討未來4年在賴清德政府主政下，台灣的政治、經濟、兩岸關係等各領域將如何發展。

戎撫天表示，台灣民主化經歷30年，本土政權已經確立了，從這次選舉過程中可以看出來，包括國民黨的論述都已經向本土政權的方向調整。民進黨本來就是本土政權，不過現在距離台獨越來越遠，其台獨黨綱現在實質上已經無效。

戎撫天觀察，兩岸關係的本質並沒有改變兩岸對抗和兩岸對立的現狀，尤其台灣內部的對立，還有兩岸之間因為本土政權的台獨傾向而造成的危機會越來越嚴重。

為了促進兩岸融合，戎撫天認為，未來大陸單方面可以做的事情，力道會更加大，給台灣更大的壓力，例如大陸在福建成立兩岸融合示範區，如果實施成效良好，吸引台灣中小企業赴閩投資會是一個出路。

為了讓兩岸關係能在穩定的架構下運行，戎撫天表示，未來《旺報》有非常多需要做的事，例如在台灣成為鮮明的一個中國代表，不僅代表中國人在台灣的力量，也代表中華文化在台灣的基礎，憑藉這股力量讓兩岸關係有正向的發展。

此外，戎撫天認為，兩岸關係在選舉之後暫時穩定下來，但從長期來看，兩岸有可能滑向危險，「唯一的解方就是兩岸的大交流，《旺報》主張並將推動兩岸的大交流能夠盡快恢復，讓兩岸進入大交流的時代。」