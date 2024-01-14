上海東亞研究所長王海良（下）、美國華盛頓特區美利堅大學教授趙全勝（左上）線上與會。（朱紹聖攝）

中國時報與旺報14日舉辦「2024選後台灣新局與兩岸關係」座談會，與談的淡江大學榮譽教授趙春山（圖）分析表示，這次選舉，政治板塊出現很大移動，第三勢力異軍突起，但國民黨還是老毛病，整個黨讓人家感覺看不到未來。（劉宗龍攝）

2024年總統大選及立委選舉落幕，民眾黨以超過兩成的得票率躍升台灣第三大黨，改變政治生態格局。但學者分析，民眾黨在政策上不見具體規劃，恐難有第三勢力長期執政的可能，而此次選舉也可看出，仍有6成選民希望下架民進黨，在野黨如何整合妥協，將是2028年台灣再次大選前的課題。

中國時報、旺報14日舉辦「2024選後台灣新局兩岸關係」座談會。淡江大學榮譽教授趙春山首先指出，2024總統大選是對台灣政治生態一次極大的改變，首先是第三勢力的異軍突起。他坦言，柯文哲僅憑獨腳戲（one-man show），得票數與支持率緊追百年政黨國民黨，讓他耳目一新。

然而，趙春山直言，看不出民眾黨在內政或兩岸、外交政策上有具體規劃，也「看不出這是第三路線」，指其理念忽左忽右，是投機主義的性格。他認為，要變成一個真正的政治勢力，需要有組織且可制度化，民眾黨能否達成上述目標，他持懷疑態度。

趙春山表示，民眾黨將來或只能在政壇遊走，獲取短暫利益，看不出其長期目標，也難有第三勢力長期執政的可能。他悲觀分析，台灣若仍停留在具有台灣特色的民主政治，結果就僅是「茶壺裡的風暴」。

上海東亞研究所長王海良則認為，此次選舉證明台灣民主的成功，是非常客觀的結果。他認為，柯文者掌握近27％得票率，已從小黨崛起為中型政黨，也顯示出20至40歲的青年形成一個單獨力量，對兩岸的想法較平和，既不藍也不綠，沒有特別要與大陸對抗，或選擇較溫和中間的可行取向，台灣政治可能走向三足鼎立的格局。

至於民進黨未來是否會長期執政？美國華盛頓特區美利堅大學教授趙全勝認為「不至於」，因民進黨未獲絕對大勝，僅保住其基本盤，甚至繼續出現「朝小野大」的現象。他指出，這次政黨輪替之所以失利，在於藍白合破局，所以在野黨如何整合妥協，相信將是2028年台灣再次大選前的課題。

趙全勝指出，此次選舉仍可看出，全台灣60％的選民希望能夠下架民進黨，這也形成了一種制衡方式，且國民黨雖僅小幅領先，但在立法院已成為最大黨。他認為，第三勢力在台灣出現且能夠成形，是一個很有意思的現象，但對其並不樂觀，是否為長期或短期現象仍待觀察。