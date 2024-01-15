我國中美洲友邦瓜地馬拉14日舉行總統就職典禮，外交部長吳釗燮代表出席，但典禮卻一直延宕引發騷動。外交部今天表示，該典禮因瓜國新國會推選主席團產生困難而延宕，應能順利解決。我政府明確認知阿雷瓦洛為瓜國總統，此項事實毋庸置疑。

路透社報導，阿雷瓦洛的就職典禮原定當地時間週日下午3時開始，但一直未正常進行。阿雷瓦洛所屬「種子黨」在X平台表示阿雷巴洛已經正式成為總統的發文也被刪除，引發群眾騷動。

外交部發言人劉永健表示，外交部注意到瓜地馬拉新國會推選主席團產生困難，以至於新任總統阿雷瓦洛無法按時宣誓就職造成憲政危機的情形，目前各方正努力克服歧見，應能順利解決。

他說，我國政府秉持民主普世價值，尊重瓜國人民經由大選產生的結果與瓜國憲法規範，明確認知總統當選人阿雷瓦洛及副總統當選人艾蕾拉為瓜國總統及副總統，此項事實毋庸置疑。

劉永健強調，民主是國際社會成員共同遵循的普遍原則，外交部將持續關切瓜地馬拉政情發展，並與新政府密切合作，鞏固瓜國民主並推動國家發展。