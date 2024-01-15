英媒天空新聞網選前關注柯文哲的選情。

總統大選落幕，前台北市長柯文哲拿下369萬票，得票率26.46％，英國廣播公司（BBC）評論柯是「動搖台灣政治的黑馬」，不過學者也點出民眾黨的2大挑戰，第一是選民的支持主要奠基在對現況的不滿，其次是高度仰賴柯文哲，淪為一人政黨。

BBC 14日以「柯文哲：動搖台灣政治的黑馬」一文分析民眾黨對台灣政治帶來的影響。報導引述專家指出，雖然民眾黨僅在立法院拿下8個席次，柯文哲也在選戰中位居老三，不過他已經改變台灣長久以來兩黨獨大的政治風景。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）學者宋文迪（Wen-ti Sung）表示：「再也不是2匹馬的比賽，而是3匹馬的競賽。」

報導指出，自2016年以來，台灣陸陸續續有其他第三勢力政黨在民調中有所斬獲，不過民眾黨的表現，是至今選民要求政治版圖更多元的「最明顯跡象」，而且這股風潮是由熱情的台灣年輕人驅動。

BBC描述柯文哲直言不諱，儘管他被控性別歧視，甚至恐同，年輕人認為他古怪卻又討喜。另一方面，年輕人厭倦了長久以來無法解決低薪、高房價的政治體系。

28歲黃姓軍人受訪表示：「新政黨終結了民進黨與國民黨的時代，現在是年輕世代崛起的時刻，民眾黨對我來說很新鮮。」

不過政治大學政治學助理教授南樂（Lev Nachman）的態度較為保守，他認為選民對於其他選擇的需求「沒有高到能動搖政治體系」，但確實促使其他政黨開始思考，他們可以如何吸引更多選民。

「卡內基中國」（Carnegie China）非駐所學者莊嘉穎（Ja Ian Chong）分析：「民眾黨獲得了強而有力的支持，問題是能持續下去嗎？」他說這將取決於民眾黨如何強化團隊、在立法院的表現，以及它所提出的價值觀、政策與想法。

莊嘉穎評論，現階段民眾黨主要從選民的不滿情緒中獲得支持，同時高度倚賴柯文哲，「性格對於社會運動來說很重要，但你還需要維持，並且透過理想吸引支持者」。

民眾黨一名吳姓支持者受訪表示，柯文哲選後應該進一步培養民眾黨，「他也知道這是一人政黨，他必須培養繼任者，畢竟他已經64歲了」。