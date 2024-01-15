外交部長吳釗燮。（資料照，姚志平攝）

外交部次長田中光今（15）日宣布中華民國與諾魯共和國斷交，並透露諾魯曾向我國索取巨額的經濟援助，並就台灣及中國提供的援助方案進行比價。田中光也透露，目前人在瓜地馬拉的外交部長吳釗燮得知此事後「非常憤怒」。

邦交國剩12國！諾魯突襲式斷交 外交部：索巨額金援不成轉向中共 @ChinaTimes

田中光今提到，外交部去年便掌握一些情資，中國積極接觸諾魯政要，利用經濟援助，要求該國外交轉向。田中光還透露，諾魯就澳洲要關閉諾魯的難民處理中心有巨額財政缺口，以及澳洲在諾魯的銀行要關閉等理由，向我國索取巨額的經濟援助，並就台灣及中國提供的援助方案進行比價。

田中光在記者會上接受媒體訪問，被問及吳釗燮有無掌握或指示以及對岸開出的價碼為何？田中光首先表示，金額無法告知，並提到台灣所能夠提供是有利於民生，包括醫療、環保、婦女或就業、海巡等，而中國談這個的時候，照過往例子，是先用大筆金錢買過去，但提出很多承諾後來都無法實現。

田中光也提到，第一時間就有向吳釗燮部長報告，吳部長對此發展非常憤怒，並透露吳部長在諾魯花了非常非常多心思，但相信部長在這一塊上，會持續為台灣外交持續打拚。