韓流帝王Super Junior（SJ）下周末將在高雄連續舉辦2天粉絲見面會，今（17日）一早又無預警宣布將從6月首爾出發，舉辦新一輪的巡演「SUPER SHOW SPIN OFF：HALF TIME」，台北場則預計會在8月登場，而他們光是今年上半年，包括全體、小分隊、個人就已有4個訪台行程，讓粉絲直呼荷包吃不消，還笑說「比我出國玩的頻率還要高了」。

SJ今年將邁入出道19周年，去年年底宣布成員利特、希澈、藝聲、神童、始源、厲旭已與公司續約，銀赫、東海組成的「D＆E」小分隊則自立門戶新廠牌ODE Entertainment，圭賢則加入劉在錫所屬經紀公司Antenna（天線），但仍會透過SM娛樂和成員們一起進行團體活動，離開老東家後，他們也相當積極製造跟海外粉絲見面的機會。

除了本月27、28日在高雄巨蛋登場的全員Fan Party外，「D＆E」還會在3月24日再到港都參加櫻花季拼， 由利特、神童和始源組成的小分隊「Super Junior-L.S.S.」則將在4月20日於林口體育館開唱，以及圭賢也會在5月4日來台舉辦個人演唱會，沒想到2024年的第一個月還沒過完，亞洲巡演也確定將於8月在台舉行，可見他們對台粉的重視程度。