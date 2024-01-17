祥和山莊是早期安頓遷臺老兵的眷舍，提供給為國家犧牲奉獻的榮民有個安身立命之所；超過一甲子了，原本三千多人的榮民大多凋零，僅存的年邁伯伯們已無力出遠門。高雄市左營戶政事務所17日由主任許鳳蘭率同員工、志工來到祥和山莊關懷老兵，並配合高雄榮民總醫院免費健檢方案，順利協助榮民伯伯及其眷屬進行健康檢查，戶所也適時宣導相關法令、提供法令諮詢及釋疑。

左營戶政事務所到祥和山莊關懷老兵（圖片來源：高雄市民政局提供）

高雄市民政局局長閻青智指出，高齡化社會需要更多的社會福利政策造福老者，高雄已朝向友善銀髮城市邁進，廣設社區關懷據點，以利照顧長輩在地安老，市府也開設許多豐富的課程鼓勵長輩「樂齡學習」，惟有終身學習，才能融入快速變遷的社會，心若保持年輕，人就不老，可以活得自在、優雅、快樂。

戶政的志工群熱情服務，協助伯伯們進行各項健康檢查（圖片來源：高雄市民政局提供）

左營戶政事務所主任許鳳蘭表示，為體恤老者的困頓，盡其所能為伯伯們開方便之門，如戶籍登記、資料申請等都能提供到院、到宅服務，祥和里劉德文里長也盡力爭取社會資源，照顧他們的生活起居，讓長輩安享晚年，並受自小離鄉的伯伯們託付，希望百年之後能落葉歸根。

祥和山莊的伯伯們半生戎馬，奉獻自己的青春（圖片來源：高雄市民政局提供）

戶政的志工群熱情服務，協助伯伯們進行各項健康檢查，檢查完畢後再奉上戶所熬煮的熱騰騰甜品及保暖圍巾；家住左營眷村高媽媽說，祥和山莊的伯伯們半生戎馬，奉獻自己的青春，讓人心疼又感激，祝福伯伯們長命百歲，年年過上真正的「暖冬」。