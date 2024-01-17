治安是許多人出國旅遊時，選擇到訪哪些國家的重要考慮條件之一。一位網友近日聽聞，歐洲機場的地勤人員可能會偷竊旅客行李廂內的貴重物品，讓他忍不住直呼，「去歐洲旅遊會很容易被偷被搶嗎？」，貼文曝光後引發熱議，許多過來人紛紛分享在歐洲被偷、被搶的經驗。

原PO在PTT發文表示，過去他曾聽說旅歐容易被偷、被搶，最近更透過YouTube影片得知，歐洲機場的地勤人員可能會偷竊旅客行李廂內的貴重物品，但航空公司通常無法協助處理，被害人只能摸摸鼻子自認倒楣，讓身處台灣的原PO難以想像，偷竊竟然能被合理化，因此忍不住求問，「目前還沒到歐洲旅遊過，想知道那邊是不是真的有那麼誇張？」

對此，許多人紛紛回應，「行李箱直接蒸發或被人撬開過是常有的事，身上不要名牌，行李箱不要名牌，也不要像名牌」、「我在倫敦遇過」、「遠遠看到一群人圍過來就該跑了，搶是直接搶的，警察也不理你那種」、「我跟朋友去倫敦，3個人輪流被搶，朋友去義大利是直接被搶劫，媽媽去巴黎跟團員被黑人包圍皮夾不見」。

不過也有網友指出，出國時若抱著防備之心、穿著別太招搖，就可能毫髮無傷，「我自己本人遇過4次，分別在巴黎、維也納、布魯塞爾、馬德里，但都沒偷成功」、「沒遇過，但用防盜包藏很密，連自己都不好拿到錢包」、「去20天，連義大利、法國都safe」、「去年去倫敦沒事，可能我看起來很窮」。